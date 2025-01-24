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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

Трамп идет напролом: позвонил премьеру Дании и потребовал отдать Гренландию

01:06 998

Президент США Дональд Трамп провел 45-минутную телефонную беседу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, в ходе которой требовал отдать США Гренландию.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на пять нынешних и бывших высокопоставленных европейских чиновников.

По их словам, беседа прошла «очень плохо»: Трамп вел себя агрессивно и конфронтационно после того, как премьер-министр заявила, что остров не продается, несмотря на ее предложение о более тесном сотрудничестве в области военных баз и разработки полезных ископаемых.

«Это было ужасно», — сказал один из собеседников. Другой добавил: «Он был очень тверд. Это был холодный душ. Раньше к этому трудно было относиться серьезно. Но я думаю, что это серьезно и потенциально очень опасно». Бывший датский чиновник сообщил, что «это был очень жесткий разговор», Трамп пригрозил конкретными мерами против Дании, такими как целевые тарифы.

Офис премьер-министра Дании заявил журналистам, что «не признает интерпретацию разговора, данную анонимными источниками».

Как отмечает Financial Times, если раньше заявления Трампа казались политической уловкой, чтобы добиться большего влияния на страну НАТО, то теперь многие думают, что он все же серьезно намерен аннексировать крупнейший остров на планете.

«С намерениями все было очень ясно. Американцы хотят Гренландию. Датчане теперь – в режиме кризиса. Датчане крайне шокированы», - сказал один из источников.

По заявлениям датской стороны, на прошлой неделе Фредериксен сказала по телефону Трампу, что жители Гренландии будут сами решать свое будущее, а Копенгаген желает сделать больше для усиления безопасности в Арктике. Однако, напоминает FT, после разговора она собирала совещание глав датских компаний, чтобы обсудить угрозы Трампа, в том числе ввести тарифы против Дании.

В свою очередь в Совете национальной безопасности США заявили, что «Трамп ясно выразился насчет важности безопасности Гренландии для США в то время, как Китай и Россия вкладывают значительные инвестиции в регион Арктики». Представитель Совбеза добавил, что Трамп не только хочет защитить интересы Вашингтона в Арктике, но и «работать с Гренландией с целью гарантировать взаимное процветание обеих наций».

Трамп ранее высказывался за то, чтобы Дания отказалась от Гренландии в пользу США для защиты национальных интересов Америки. Он также не стал публично отказываться от возможности использовать военную силу для перехода острова под американский контроль.

В Гренландии уже есть космическая база США «Питуффик». Остров считается центральным звеном в обеспечении безопасности Арктики, стартовой точкой для морских путей через воды региона, территорией, где залегают редкоземельные металлы и другие ресурсы.

Гренландский премьер Муте Эгеде заявлял, что Гренландия не должна принадлежать ни Дании, ни США. Также он выражал готовность сотрудничать с администрацией Трампа.

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