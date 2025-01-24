Лукашенко пообещал: Повторения 2020 года не будет

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал события во время президентских выборов в 2020 году в стране необходимой «прививкой» белорусского общества и пообещал, что такого больше не повторится.

По словам Лукашенко, в тот период множество людей поверили в «привлекательную жизнь за рубежом».

«Но это была очень важная, необходимая «прививка» нашему организму... и все наши противники и враги должны понимать: не надейтесь, мы никогда не повторим того, что было в 2020 году», — сказал Лукашенко.

Выборы президента Беларуси состоятся 26 января.

Прошлые президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа 2020 года. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, Светлана Тихановская — 10,1%. Против всех проголосовали 4,59%. В тот же день на улицах начались массовые протесты, участники требовали пересмотра предварительных результатов голосования.