Америка остановила помощь всему миру

Агентство США по международному развитию (USAID) заморозило проекты, направленные на поддержку Украины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированный источник. «Офицерам [USAID], ответственным за проекты в Украине, было приказано остановить всю работу», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности. Среди замороженных проектов — поддержка школ и помощь в области здравоохранения, например, экстренная помощь матерям и вакцинация детей, добавил он.

* * * 01:47 Госдепартамент США вводит немедленную и масштабную приостановку иностранной помощи почти для всех государств, включая Украину. Об этом сообщило издание Politico. Приказы о прекращении финансирования будут распространяться на все страны, помимо Израиля и Египта. По распоряжению госсекретаря Марко Рубио, большинство нынешних программ будут заморожены на 90 дней.