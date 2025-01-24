Америка остановила помощь всему миру
Агентство США по международному развитию (USAID) заморозило проекты, направленные на поддержку Украины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированный источник.
«Офицерам [USAID], ответственным за проекты в Украине, было приказано остановить всю работу», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности.
Среди замороженных проектов — поддержка школ и помощь в области здравоохранения, например, экстренная помощь матерям и вакцинация детей, добавил он.
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Госдепартамент США вводит немедленную и масштабную приостановку иностранной помощи почти для всех государств, включая Украину. Об этом сообщило издание Politico.
Приказы о прекращении финансирования будут распространяться на все страны, помимо Израиля и Египта. По распоряжению госсекретаря Марко Рубио, большинство нынешних программ будут заморожены на 90 дней.
Согласно документу, который попал в распоряжение издания, указание госсекретаря Рубио направлено всем дипломатическим и консульским учреждениям. Оно вступает в силу немедленно и требует от сотрудников департамента издать «приказы о прекращении работы» почти по всем «существующим грантам иностранной помощи».
Указание, которое поступило в пятницу, вызвало удивление даже среди работников ведомства. «Государство фактически отказалось от иностранной помощи», – заявил один из чиновников.
По предварительной информации, эти ограничения могут коснуться программ поддержки Украины, Тайваня и Иордании, хотя официального подтверждения этому пока нет.
В то же время, отмечает Politico, в документе указано, что иностранное военное финансирование Египта и Израиля продолжится, а также разрешена чрезвычайная продовольственная помощь и «законные расходы, понесенные до даты этих «указаний», в рамках существующих контрактов».
По словам нынешних и бывших чиновников, директива Рубио может привести к гражданской ответственности правительства США, ведь за невыполненные контракты могут быть поданы иски, если будет установлено, что их условия были нарушены.
Ожидается, что Госдепартамент подготовит доклад в течение 85 дней с момента обнародования указаний. Он будет сопровождать рекомендацию Рубио для Трампа касательно того, какие программы иностранной помощи продолжать, а какие - прекратить.