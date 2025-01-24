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США захватывают Мексиканский залив

01:56 1485

Министерство внутренних дел США издало распоряжение об изменении нескольких географических наименований, в частности Мексиканского залива на Американский.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства от 24 января.

Министерство внутренних дел США поручило Совету по географическим названиям, который находится в его ведении, скорректировать некоторые географические наименования на федеральном уровне.

«Согласно распоряжению президента, Мексиканский залив теперь официально будет называться Американским заливом, а самая высокая вершина Северной Америки снова будет носить имя гора Мак-Кинли», – говорится в сообщении.

Отмечается, что залив является «одним из важнейших активов в истории и экономике страны» и «краеугольным камнем роста нации».

«Признавая постоянный вклад залива в экономическую силу и жизнеспособность Соединенных Штатов, Трамп подтверждает его центральное значение для нации, официально переименовывая его в Американский залив», – добавили в МВД США.

О переименовании Мексиканского залива Трамп официально объявил в инаугурационной речи 20 января, после чего подписал соответствующий исполнительный указ.

Решение имеет обязательную силу только для федеральных учреждений США, и частные компании и другие страны не обязаны ему следовать.

Название «Мексиканский залив» используется более четырех веков и считается общепризнанным.

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