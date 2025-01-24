Трамп хочет отдать российские деньги Украине

Администрация президента США Дональда Трампа обсудит возможность использования замороженных российских активов для финансирования поставок американского оружия Украине.

Об этом заявил спецпосланник по Украине Кит Келлог в интервью Fox News.

«Эта тема является предметом обсуждения. Это всегда часть работы, потому что у вас есть все эти варианты, и вы хотите представить президенту Соединенных Штатов несколько из них, чтобы он мог выбрать. Мы неоднократно говорили об использовании российских замороженных активов для покупки американского оружия. Это один из кусочков головоломки, который необходимо обсудить, и он будет на столе у президента для обсуждения», - подчеркнул он.

В то же время Келлог уточнил, что этот подход не является решением всех проблем, связанных с войной РФ против Украины, но он заслуживает внимания.