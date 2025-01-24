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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа
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Путин срочно вернулся в Кремль+реакция Трампа

У Трампа предложили обрушить цены на нефть: чтобы Москва села за стол переговоров

02:50 368

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что снижение цен на нефть до 45 долларов за баррель может заставить Россию сесть за стол переговоров по урегулированию войны.

 Его заявления приводит AP.

Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог

По словам Келлога, мировое сообщество не сможет заставить Россию прекратить войну, просто помогая Украине одерживать победы на поле боя. Он предположил, что ответом могут стать более жесткие меры по влиянию на российскую нефтяную промышленность.

Представитель Трампа отметил, что Россия получает миллиарды долларов от продажи нефти. «А что если снизить цену до 45 долларов за баррель, что, по сути, является исходной точкой безубыточности?» – сказал он в эфире телеканала Fox News.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что закончить войну России против Украины можно быстро, если Организация стран — экспортеров нефти снизит цены на это сырье. 23 января цена на нефть Brent снизилась после выступления Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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