Новый министр обороны США: алкоголик и шоумен Пит Хегсет

Поскольку мнения в верхней палате насчет данной кандидатуры разделились поровну, своим правом голоса воспользовался вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс. Он по Конституции США председательствует в верхней палате Конгресса.

Ранее на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената по кандидатуре Хегсета были затронуты темы пьянства на рабочем месте и развратной жизни, а многие законодатели выразили мнение, что Хегсет недостаточно квалифицирован для поста главы Пентагона. Но комитет утвердил его кандидатуру.

44-летний Хегсет в звании майора сухопутных войск. Офицерское звание он получил благодаря службе в Национальной гвардии родного для него штата Миннесота. На протяжении восьми лет Хегсет работает на телеканале Fox News.