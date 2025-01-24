А первая леди США снимает фильм о своей жизни… За 40 миллионов долларов!
Новая/старая первая леди США Меланья Трамп планирует полностью изменить стиль своего пребывания в Белом доме во время второго срока своего мужа Дональда Трампа, пишет Daily Mail.
По данным издания, Мелания переезжает с целой съемочной группой, что до нее не делала ни одна первая леди, чтобы снять документальный фильм о своей жизни.
Сообщается, что этот фильм будет транслироваться на американском стриминговом сервисе Amazon Prime, владельцем которого является один из спонсоров Трампа – владелец газеты «Вашингтон пост» Джеф Безос.
"Стриминговый сервис выложил ошеломляющие 40 миллионов долларов за права на фильм", — говорится в материале.
При этом, как утверждается, большая часть этой суммы достанется самой Мелании, потому что она выступает в качестве продюсера.