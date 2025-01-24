USD 1.7000
EUR 1.7766
RUB 1.7015
Подписаться на уведомления
США захватывают Мексиканский залив
Новость дня
США захватывают Мексиканский залив

А первая леди США снимает фильм о своей жизни… За 40 миллионов долларов!

07:11 282

Новая/старая первая леди США Меланья Трамп планирует полностью изменить стиль своего пребывания в Белом доме во время второго срока своего мужа Дональда Трампа, пишет Daily Mail.

По данным издания, Мелания переезжает с целой съемочной группой, что до нее не делала ни одна первая леди, чтобы снять документальный фильм о своей жизни.

Меланья Трамп

Сообщается, что этот фильм будет транслироваться на американском стриминговом сервисе Amazon Prime, владельцем которого является один из спонсоров Трампа – владелец газеты «Вашингтон пост» Джеф Безос.

"Стриминговый сервис выложил ошеломляющие 40 миллионов долларов за права на фильм", — говорится в материале.

При этом, как утверждается, большая часть этой суммы достанется самой Мелании, потому что она выступает в качестве продюсера.

Кто в Словакии готовит оранжевую революцию?
Кто в Словакии готовит оранжевую революцию? фото; обновлено 07:15
07:15 5447
Новый министр обороны США: алкоголик и шоумен Пит Хегсет
Новый министр обороны США: алкоголик и шоумен Пит Хегсет
07:03 511
План Трампа против России: снизить нефть до 45 долларов
План Трампа против России: снизить нефть до 45 долларов
07:17 1890
Трамп хочет отдать российские деньги Украине
Трамп хочет отдать российские деньги Украине
02:23 2663
Трамп идет напролом: позвонил премьеру Дании и потребовал отдать Гренландию
Трамп идет напролом: позвонил премьеру Дании и потребовал отдать Гренландию
01:06 4229
Вокруг Еревана и Баку: Рубио говорит с Фиданом, а Луи Боно пошел к послу Турции
Вокруг Еревана и Баку: Рубио говорит с Фиданом, а Луи Боно пошел к послу Турции главное на этот час; все еще актуально
24 января 2025, 20:10 5167
Америка остановила помощь всему миру
Америка остановила помощь всему миру обновлено 02:07
02:07 3344
Вербовочное задание всей путинской жизни
Вербовочное задание всей путинской жизни продолжение главной темы
24 января 2025, 23:15 5192
Появился Путин. Без громких нот
Появился Путин. Без громких нот главная тема
24 января 2025, 21:02 8574
И снова провисла железная дорога из Азербайджана в Иран
И снова провисла железная дорога из Азербайджана в Иран наш комментарий
24 января 2025, 22:48 4301
Ослабление Ирана, усиление Турции. Время для Зангезурского коридора
Ослабление Ирана, усиление Турции. Время для Зангезурского коридора
24 января 2025, 22:10 3763

ЭТО ВАЖНО

Кто в Словакии готовит оранжевую революцию?
Кто в Словакии готовит оранжевую революцию? фото; обновлено 07:15
07:15 5447
Новый министр обороны США: алкоголик и шоумен Пит Хегсет
Новый министр обороны США: алкоголик и шоумен Пит Хегсет
07:03 511
План Трампа против России: снизить нефть до 45 долларов
План Трампа против России: снизить нефть до 45 долларов
07:17 1890
Трамп хочет отдать российские деньги Украине
Трамп хочет отдать российские деньги Украине
02:23 2663
Трамп идет напролом: позвонил премьеру Дании и потребовал отдать Гренландию
Трамп идет напролом: позвонил премьеру Дании и потребовал отдать Гренландию
01:06 4229
Вокруг Еревана и Баку: Рубио говорит с Фиданом, а Луи Боно пошел к послу Турции
Вокруг Еревана и Баку: Рубио говорит с Фиданом, а Луи Боно пошел к послу Турции главное на этот час; все еще актуально
24 января 2025, 20:10 5167
Америка остановила помощь всему миру
Америка остановила помощь всему миру обновлено 02:07
02:07 3344
Вербовочное задание всей путинской жизни
Вербовочное задание всей путинской жизни продолжение главной темы
24 января 2025, 23:15 5192
Появился Путин. Без громких нот
Появился Путин. Без громких нот главная тема
24 января 2025, 21:02 8574
И снова провисла железная дорога из Азербайджана в Иран
И снова провисла железная дорога из Азербайджана в Иран наш комментарий
24 января 2025, 22:48 4301
Ослабление Ирана, усиление Турции. Время для Зангезурского коридора
Ослабление Ирана, усиление Турции. Время для Зангезурского коридора
24 января 2025, 22:10 3763
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться