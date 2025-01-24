Шпионская ячейка России в Лондоне во главе с болгаркой

Как сообщает ВВС, 33-летняя гражданка Болгарии Катрин Иванова, обвиняемая в сотрудничестве с действовавшей в Великобритании российской шпионской ячейкой, заявила в суде, что не знала о том, что собранная ею информация будет отправлена в Россию.

В пятницу Иванова впервые выступила перед присяжными сама, категорически отвергнув версию о том, что занималась шпионажем. Она сказала, что считала свои действия формой журналистской деятельности.

В частности, она признала, что следила за журналистом-расследователем Христо Грозевым, но сказала, что пыталась уличить его в коррупции. По ее словам, ей это не удалось и ничего из собранных ею материалов опубликовано не было.

Также она сказала, что доверяла своему тогдашнему сожителю Бисеру Джамбазову и его другу Орлину Русеву. Джамбазов и Русев ранее признали вину в сговоре с целью шпионажа в интересах России.