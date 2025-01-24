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США захватывают Мексиканский залив
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США захватывают Мексиканский залив

Путин присвоил почетное звание Кеосаяну

10:09 2479

Находящийся в коме кремлевский пропагандист и ведущий «Международной пилорамы» Тигран Кеосаян стал заслуженным артистом России. Указ об этом за подписью президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Супруга Кеосаяна, пропагандистка Маргарита Симоньян, 8 января написала, что Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. В минувшее воскресенье она сообщила, что улучшений нет.

В расследование ФБК «Паразиты», вышедшем в 2020 году, утверждалось, что Кеосаян и Симоньян зарабатывают на «Международной пилораме» сотни миллионов рублей, продавая ее НТВ. Свыше миллиарда связанные с семейной четой структуры получили и от рекламы в рамках четырех контрактов с «Аэрофлотом».

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