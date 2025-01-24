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США захватывают Мексиканский залив
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США захватывают Мексиканский залив

Месседж Путина российским элитам

ISW
10:15 3540

Президент России Владимир Путин по телевидению заявил, что Москва вряд ли в ближайшее время будет участвовать в переговорах по войне против Украины.

Как отметили аналитики Института по изучению войны (ISW), главный посыл Путина был направлен на то, чтобы сказать россиянам, что война против Украины продолжится. Он также повторил свое убеждение, что война в Украине является лишь частью его войны против Запада.

«Путин, вероятно, использовал интервью на государственном телевидении, чтобы сигнализировать своему обществу, что РФ вряд ли пойдет на переговоры в ближайшем будущем и что война вряд ли закончится в ближайшее время», - отметили аналитики.

Кроме того, эксперты Института подчеркнули, что этим интервью Путин намеревался повлиять на элиты, которые хотят, чтобы война закончилась. Его посыл должен был дать понять им, что никаких быстрых путей установления мира не будет.

В ISW заметили, что во время интервью Путин пытался позиционировать себя как равного президенту США Дональду Трампу, а Россию - как «великую державу».

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