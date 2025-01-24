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США захватывают Мексиканский залив
Новость дня
США захватывают Мексиканский залив

Россия отказалась считать Японию другом

10:33 1195

Россия пока не намерена обсуждать мирный договор с Токио, так как считает Японию «недружественной страной», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова премьер-министра Японии Сигэру Исиба о желании решить территориальную проблему и заключить мирный договор с Россией, несмотря на текущие сложности в двусторонних отношениях.

«Япония занимает ярко выраженную недружественную позицию в отношении нашей страны», - сказал Песков в ответ на вопрос, поступали ли от Токио сигналы о готовности обсуждать договор и восстанавливать отношения вообще.

Ранее премьер-министр Японии Сигэру Исиба в ходе выступления перед правительством заявил, что отношения между Японией и Россией сложные, но Токио сохраняет курс на решение территориальных проблем.

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