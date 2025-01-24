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США захватывают Мексиканский залив
Новость дня
США захватывают Мексиканский залив

Мексика отказалась принимать мигрантов обратно

10:44 1428

Мексиканское правительство отказало американскому военному самолету в разрешении на посадку, временно заблокировав планы администрации президента Дональда Трампа по депортации мигрантов, сообщил телеканал NBC News.

Два самолета ВВС США C-17, перевозившие около 80 мигрантов каждый, направились в Гватемалу. Однако третий рейс, запланированный в Мексику, так и не состоялся. Причины отказа мексиканской стороны пока не раскрыты.

Власти Мексики выразили несогласие с односторонними действиями США, включая возобновление программы «Оставайся в Мексике», обязывающей мигрантов ожидать рассмотрения их заявлений о предоставлении убежища в соседнем государстве.

Напомним, что 20 января Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой. Американский президент заявил, что это позволит направить войска на южную границу для предотвращения массового проникновения нелегальных мигрантов. Ранее Трамп неоднократно выступал за ужесточение иммиграционной политики и проведение массовых депортаций.

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