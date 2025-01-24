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США захватывают Мексиканский залив

США направляют властям Сирии секретную информацию

11:18 725

Соединенные Штаты Америки делятся секретными разведывательными данными об угрозах со стороны ИГИЛ с новым правительством в Сирии. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

«В одном случае американская разведка помогла предотвратить заговор ИГИЛ с целью нападения на религиозную святыню за пределами Дамаска в начале этого месяца», — отмечает издание.

Обмен разведданными начался в декабре прошлого года и обусловлен взаимной заинтересованностью в предотвращении возрождения ИГИЛ, говорится в публикации.

«Даже когда наши интересы не полностью совпадают, в некоторых случаях мы обязаны делиться разведданными», — подчеркнул бывший чиновник в беседе с WP.

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