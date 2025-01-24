США направляют властям Сирии секретную информацию
Соединенные Штаты Америки делятся секретными разведывательными данными об угрозах со стороны ИГИЛ с новым правительством в Сирии. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники.
«В одном случае американская разведка помогла предотвратить заговор ИГИЛ с целью нападения на религиозную святыню за пределами Дамаска в начале этого месяца», — отмечает издание.
Обмен разведданными начался в декабре прошлого года и обусловлен взаимной заинтересованностью в предотвращении возрождения ИГИЛ, говорится в публикации.
«Даже когда наши интересы не полностью совпадают, в некоторых случаях мы обязаны делиться разведданными», — подчеркнул бывший чиновник в беседе с WP.