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США захватывают Мексиканский залив

Россия теряет больше солдат, но идет вперед

The New York Times
11:31 733

При нынешних тенденциях Украина теряет все большую часть своей немногочисленной армии, в то время как России удается эффективнее восстанавливать потери и постепенно продвигаться вперед, пишет издание The New York Times.

Отмечается, что несмотря на значительно большие потери на фронте, Россия в целом побеждает в войне против Украины благодаря своим значительно большим демографическим и материальным ресурсам.

NYT пишет, что информация о потерях и в Украине, и в РФ является государственной тайной. Украина также ограничила доступ к демографическим данным, которые могли бы использоваться для оценки потерь.

Издание, ссылаясь на экспертов отмечает, что почти за три года полномасштабного вторжения Украина могла понести "около половины непоправимых потерь".

"Россия все еще побеждает. Гораздо большее количество населения и более эффективный метод вербовки позволили ей эффективнее компенсировать потери и постепенно продвигаться вперед. Пока толстяк худеет, худой умирает", - заявил военный аналитик Франц-Штефан Гад.

В декабре украинский журналист и главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ, что Украина потеряла 105 тысяч человек, в том числе 70 тысяч погибшими и 35 тысяч пропавшими без вести.

NYT со ссылкой на военного аналитика, знакомого с оценками западных правительств об украинских потерях, пишет, что данные Бутусова "заслуживают доверия".

Военный аналитик, знакомый с западными оценками, сообщил, что сейчас на линии фронта находятся более 400 тысяч российских захватчиков и примерно 250 тысяч украинских защитников, и "разрыв между армиями растет".

Американские чиновники заявили NYT, что Киев скрывает информацию о потерях даже от ближайших союзников.

"Пробелы в рекрутинге, в конце концов, формируют поле боя. Россия теряет больше солдат. Но каждая украинская потеря приближает Кремль к победе", - резюмирует NYT.

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