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Санду едет в Киев

11:47 283

Президент Молдовы Майя Санду направляется в Киев по приглашению украинского лидера Владимира Зеленского в субботу, 25 января. Об этом Санду сообщила в Facebook.

Утром 25 января Санду опубликовала видео, в котором рассказала, что прибудет в Киев с рабочим визитом по приглашению Зеленского.

Она рассказала, что едет в украинскую столицу с сообщением о том, что Молдова продолжает поддерживать Украину.

"Уже почти три года украинцы защищают свою страну, свои семьи, будущее своих детей. Мужество украинцев также защищает мир в Республике Молдова, за что мы очень благодарны", – заявила она.

Президент Молдовы проинформировала, что в течение визита у нее запланирована встреча с Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками в Киеве. Они обсудят вопросы безопасности, энергетики, торговли, дорог, мостов и то, как мы можем помочь друг другу на пути европейской интеграции.

"Молдова останется добрым соседом и другом Украины", – заверила Санду.

Отметим, визит Санду к Зеленскому происходит на фоне недавней договоренности между лидерами стран по согласованию совместных решений для решения дефицита энергоресурсов в непризнанном Приднестровье. Зеленский заверил, что Украина готова помочь Молдове, в частности углем.

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