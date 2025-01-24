Баку вызвал на ковер иранского дипломата

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Временный поверенный в делах посольства Ирана в Азербайджане Сейид Джафар Агаи Мариан был вызван в Министерство иностранных дел. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

«В ходе встречи ему (временному поверенному) выражен протест в связи с антиазербайджанской кампанией, открыто проводимой в иранских СМИ, близких к правительственным кругам, а также в адрес руководства Азербайджана», - отмечает МИД.

Особое внимание было уделено тому, что после проведенного в Тегеране на текущей неделе 16-го заседания совместной азербайджано-иранской Госкомиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству, а также успешных официальных встреч, вызов посла Азербайджана в МИД Ирана с необоснованными претензиями и расширение кампании в иранских СМИ вызвали недоумение.

Кроме того, азербайджанская сторона указала на недопустимость того, что вместо извинений имама-джумы Сейида Хасана Амели за оскорбительные высказывания против Азербайджана во время собрания в Ардебиле, в Иране проводится кампания в его поддержку, а также участие ряда религиозных деятелей, включая имама-джуму Казвина, в антиазербайджанской деятельности.

«Азербайджанская сторона заявила, что подобные шаги наносят ущерб двусторонним отношениям и требуют немедленного предотвращения», - подчеркнули в МИД.

Временный поверенный выразил сожаление по поводу некоторых заявлений и действий и заверил, что доведет этот вопрос до сведения компетентных органов Ирана.

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