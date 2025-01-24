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США захватывают Мексиканский залив
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США захватывают Мексиканский залив

У Зеленского готовят добровольный призыв молодежи на фронт

12:11 1250

В Офисе президента Украины запланировано предложить изменения в законодательство и указы президента относительно призыва мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Речь идет о добровольном контракте для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Предложения могут быть рассмотрены в Ставке Верховного главнокомандующего.

В Офисе президента отмечают, что речь идет исключительно о добровольном контракте для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые не подлежат мобилизации. В частности, их хотят мотивировать финансовыми стимулами.

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