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AzerGold награждено в номинации «Лучший партнер 2024 года» в области экологии

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12:33 351

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана наградило ЗАО “AzerGold” в номинации “Лучший партнер по поддержке экологических проектов в рамках корпоративной социальной ответственности”.

Награду, представленную министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым, принял заместитель председателя Правления, председатель комитета по корпоративной социальной ответственности Хайям Фарзалиев.

ЗАО было удостоено этой награды в 2024 году за вклад в охрану окружающей среды с проектами “Реинтродукция редких растений, произрастающих в Дашкесанском районе” и “Чистый Дашкесан”. На мероприятии также были награждены в различных номинациях другие субъекты предпринимательства, организации и неправительственные организации, которые, присоединившись к природоохранным и экологическим инициативам, оказывают поддержку в области оздоровления окружающей среды и экологического просвещения.

Отметим, что ЗАО "AzerGold" постоянно придерживается принципов охраны окружающей среды и социальной ответственности в регионах своей деятельности. В 2024 году, объявленном “Годом солидарности во имя зеленого мира” акционерное общество продолжило последовательные и комплексные мероприятия в области охраны окружающей среды в Дашкесанском районе, где осуществляет добывающую и производственную деятельность.

Так, в рамках проекта “Реинтродукция редких растений, произрастающих в Дашкесанском районе”, реализованного в 2021-2024 годах, успешно завершена работа по размножению и реинтродукции редких, находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в “Красную книгу” Азербайджанской Республики, вокруг золотого рудника “Човдар”. В рамках экологического проекта “Чистый Дашкесан” в общей сложности было очищено около 10 гектаров территории от пластиковых, полиэтиленовых, металлических, стеклянных, бумажных, картонных и других отходов, на различных улицах города Дашкесан установлены новые контейнеры для отходов и мусорные баки. Кроме того, в целях поддержки питания и охраны птиц, испытывающих трудности с добычей корма в зимние месяцы, на лесной территории вокруг золотого рудника “Човдар” установлены экологически чистые кормушки для птиц, удовлетворены их сезонные потребности в корме, на территории продолжены работы по посадке деревьев и озеленению.

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