ЧП с российским самолетом
12:44 1892
Самолет Ан-24 с 20 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и въехал в кусты при взлёте в Хабаровском крае России. Предварительно, у самолёта отказал двигатель.
ЧП произошло в посёлке Нелькан Аяно-майского района. На борту рейса НИ Нелькан — Хабаровск находилось 20 пассажиров и 4 члена экипажа, никто не пострадал.
January 25, 2025
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