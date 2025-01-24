USD 1.7000
EUR 1.7766
RUB 1.7015
Подписаться на уведомления
США захватывают Мексиканский залив
Новость дня
США захватывают Мексиканский залив

ЧП с российским самолетом

ВИДЕО
12:44 1892

Самолет Ан-24 с 20 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и въехал в кусты при взлёте в Хабаровском крае России. Предварительно, у самолёта отказал двигатель.

ЧП произошло в посёлке Нелькан Аяно-майского района. На борту рейса НИ Нелькан — Хабаровск находилось 20 пассажиров и 4 члена экипажа, никто не пострадал.

Лавров Армении о «холодных зимах»
Лавров Армении о «холодных зимах»
14:12 47
Пашинян: «Почему в 1939 году не говорили о геноциде армян?»
Пашинян: «Почему в 1939 году не говорили о геноциде армян?»
13:43 1002
Израильские заложницы на свободе
Израильские заложницы на свободе видео; обновлено 13:34
13:34 2756
Баку вызвал на ковер иранского дипломата
Баку вызвал на ковер иранского дипломата
11:52 3549
Появился Путин. Без громких нот
Появился Путин. Без громких нот главная тема
24 января 2025, 21:02 11299
США захватывают Мексиканский залив
США захватывают Мексиканский залив
01:56 9801
Месседж Путина российским элитам
Месседж Путина российским элитам ISW
10:15 5878
Кто в Словакии готовит оранжевую революцию?
Кто в Словакии готовит оранжевую революцию? фото; обновлено 07:15
07:15 8421
Новый министр обороны США: алкоголик и шоумен Пит Хегсет
Новый министр обороны США: алкоголик и шоумен Пит Хегсет
07:03 4710
План Трампа против России: снизить нефть до 45 долларов
План Трампа против России: снизить нефть до 45 долларов
07:17 5538
Трамп хочет отдать российские деньги Украине
Трамп хочет отдать российские деньги Украине
02:23 6160

ЭТО ВАЖНО

Лавров Армении о «холодных зимах»
Лавров Армении о «холодных зимах»
14:12 47
Пашинян: «Почему в 1939 году не говорили о геноциде армян?»
Пашинян: «Почему в 1939 году не говорили о геноциде армян?»
13:43 1002
Израильские заложницы на свободе
Израильские заложницы на свободе видео; обновлено 13:34
13:34 2756
Баку вызвал на ковер иранского дипломата
Баку вызвал на ковер иранского дипломата
11:52 3549
Появился Путин. Без громких нот
Появился Путин. Без громких нот главная тема
24 января 2025, 21:02 11299
США захватывают Мексиканский залив
США захватывают Мексиканский залив
01:56 9801
Месседж Путина российским элитам
Месседж Путина российским элитам ISW
10:15 5878
Кто в Словакии готовит оранжевую революцию?
Кто в Словакии готовит оранжевую революцию? фото; обновлено 07:15
07:15 8421
Новый министр обороны США: алкоголик и шоумен Пит Хегсет
Новый министр обороны США: алкоголик и шоумен Пит Хегсет
07:03 4710
План Трампа против России: снизить нефть до 45 долларов
План Трампа против России: снизить нефть до 45 долларов
07:17 5538
Трамп хочет отдать российские деньги Украине
Трамп хочет отдать российские деньги Украине
02:23 6160
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться