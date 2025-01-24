ЧП с российским самолетом

Самолет Ан-24 с 20 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и въехал в кусты при взлёте в Хабаровском крае России. Предварительно, у самолёта отказал двигатель.

ЧП произошло в посёлке Нелькан Аяно-майского района. На борту рейса НИ Нелькан — Хабаровск находилось 20 пассажиров и 4 члена экипажа, никто не пострадал.