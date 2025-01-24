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Азербайджанские резервисты учатся воевать

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13:02 1051

В армии Азербайджана в рамках мероприятий, проводимых совместно с Государственной службой мобилизации и призыва на военную службу, продолжаются учения с участием резервистов, сообщили в Минобороны.

В ходе учений проводятся занятия по общественно-политической подготовке, медицинскому обучению, а также практические упражнения по оказанию первой медицинской помощи.

Резервисты также проходят огневую подготовку, изучая тактико-технические характеристики стрелкового оружия и гранатометов, а также выполняют практические стрельбы.

Цель учений — повысить знания и навыки резервистов, улучшить их практическую подготовку и поддерживать высокий уровень боеготовности.

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