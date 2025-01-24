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Вот почему Саудовская Аравия пойдет под Трампа… и снизит цену на нефть

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Джемаль Бустани, автор haqqin.az
13:01 1891

Трамп заявил о планах вместе с Саудовской Аравией уронить мировые цены на нефть, чтобы заставить Владимира Путина закончить войну с Украиной.

Буквально несколько дней назад Дональд Трамп заявлял, что, как и в 2017 году, готов отправиться в Саудовскую Аравию, напомнив, что первый его визит завершился сделкой в 450 миллиардов долларов. И намекнув, что в этот раз сделка будет еще больше, а коли так – то он готов съездить еще раз.

Наблюдатели, оппозиционные Трампу, как водится, похихикали, сравнив его с «президентом по вызову», готовым ехать туда, где больше платят. Дескать такой вот «президент по вызову» у нас теперь в Америке.

Первый визит Трампа завершился сделкой в 450 миллиардов долларов... Сейчас ставка еще выше

Но тут последовал телефонный разговор с кронпринцем Мохаммедом бин Салманом. Который заявил, что настолько рад будет встретить Дональда Трампа на «земле двух святынь», что ему и 600 миллиардов для инвестиций в американскую экономику не жалко. Так сказать, шах вам и мат, скептики.

А Дональд Трамп тут же повысил ставку, заявив, что попросит «Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть. Прямо сейчас цена высока… Мы опустим цены на нефть, и Россия сразу прекратит войну с Украиной». Что, кстати, выглядит вполне вероятным сценарием, поскольку Королевство имеет свободные мощности, и уже сейчас качает 8,9 миллионов баррелей в сутки, хотя может — и до 12 миллионов.

Здесь, кстати, возникает вполне логичный вопрос: а с какой такой радости Эр-Рияду отказываться от дополнительных денег? Тем более в ситуации, когда королевская казна испытывает не лучшие времена, и раз за разом Эр-Рияду приходится резать расходы то на Vison-2030, та на мега-проект Neom, то на создание суверенного военно-промышленного комплекса?

Но здесь как раз та ситуация, когда саудитам проще поступится малым, выиграв в большем. Любимцем администрации Байдена были Эмираты, заядлый друг и, одновременно, конкурент Саудовской Аравии. Охлаждение Вашингтона с Эр-Риядом достигло такого уровня, что саудиты бросились в объятия Китая, согласившись на сотрудничество с Пекином в столь деликатных вопросах, как развитие собственной ракетной программы и, затем, программы атомной.

Почему Саудовская Аравия начнет сбивать цены

Администрация Байдена, откровенно говоря, практически полностью потеряла саудитов, поскольку те уже были готовы выйти из-под американского зонтика. Ну вот не складываются у них отношения с американскими демократами, причем так было всегда, что при Клинтоне, что при Обаме, что при Байдене.

Они сделали ставку на Эмираты. У которых, по большому счету, только одно устремление – стать финансовым хабом, причем для кого – для них значения не имеет. А попутно – застолбить за собой спорные рынки, что золото Судана, что еще какое-то, столь же неоднозначное.

Эмираты – это политическое образование безо всякой идеологии, только прибыль. Что для нынешней американской администрации совершенно неприемлемо – ей нужна определенность, «с кем вы, монархии Залива».

Эмираты - вне игры, они - всего лишь золотой хаб без идеологии

В этом отношении саудиты идеологически администрации Трампа гораздо ближе. И не только потому, что они вложили два миллиарда в фонд зятя американского президента. Но главным образом потому, что и дальше готовы отыгрывать роль «непотопляемого американского авианосца в Персидском заливе».

Разве что цена у них за это выросла, теперь им нужен доступ к американским технологиям. Которые Трамп готов им предоставить, поскольку их распространение уже не критично для США, но имеет большое значение для региона.

Все просто: мы вам сравнительно передовые технологии, взамен – лояльность и проведение интересов США на геополитическом пространстве от Залива до Сирии и Пакистана. В этом отношении стратегия Трампа выглядит безукоризненной. А как будет в реальности – покажет время.

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