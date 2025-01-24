Вот почему Саудовская Аравия пойдет под Трампа… и снизит цену на нефть

Трамп заявил о планах вместе с Саудовской Аравией уронить мировые цены на нефть, чтобы заставить Владимира Путина закончить войну с Украиной. Буквально несколько дней назад Дональд Трамп заявлял, что, как и в 2017 году, готов отправиться в Саудовскую Аравию, напомнив, что первый его визит завершился сделкой в 450 миллиардов долларов. И намекнув, что в этот раз сделка будет еще больше, а коли так – то он готов съездить еще раз. Наблюдатели, оппозиционные Трампу, как водится, похихикали, сравнив его с «президентом по вызову», готовым ехать туда, где больше платят. Дескать такой вот «президент по вызову» у нас теперь в Америке.

Но тут последовал телефонный разговор с кронпринцем Мохаммедом бин Салманом. Который заявил, что настолько рад будет встретить Дональда Трампа на «земле двух святынь», что ему и 600 миллиардов для инвестиций в американскую экономику не жалко. Так сказать, шах вам и мат, скептики. А Дональд Трамп тут же повысил ставку, заявив, что попросит «Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть. Прямо сейчас цена высока… Мы опустим цены на нефть, и Россия сразу прекратит войну с Украиной». Что, кстати, выглядит вполне вероятным сценарием, поскольку Королевство имеет свободные мощности, и уже сейчас качает 8,9 миллионов баррелей в сутки, хотя может — и до 12 миллионов. Здесь, кстати, возникает вполне логичный вопрос: а с какой такой радости Эр-Рияду отказываться от дополнительных денег? Тем более в ситуации, когда королевская казна испытывает не лучшие времена, и раз за разом Эр-Рияду приходится резать расходы то на Vison-2030, та на мега-проект Neom, то на создание суверенного военно-промышленного комплекса? Но здесь как раз та ситуация, когда саудитам проще поступится малым, выиграв в большем. Любимцем администрации Байдена были Эмираты, заядлый друг и, одновременно, конкурент Саудовской Аравии. Охлаждение Вашингтона с Эр-Риядом достигло такого уровня, что саудиты бросились в объятия Китая, согласившись на сотрудничество с Пекином в столь деликатных вопросах, как развитие собственной ракетной программы и, затем, программы атомной.

Администрация Байдена, откровенно говоря, практически полностью потеряла саудитов, поскольку те уже были готовы выйти из-под американского зонтика. Ну вот не складываются у них отношения с американскими демократами, причем так было всегда, что при Клинтоне, что при Обаме, что при Байдене. Они сделали ставку на Эмираты. У которых, по большому счету, только одно устремление – стать финансовым хабом, причем для кого – для них значения не имеет. А попутно – застолбить за собой спорные рынки, что золото Судана, что еще какое-то, столь же неоднозначное. Эмираты – это политическое образование безо всякой идеологии, только прибыль. Что для нынешней американской администрации совершенно неприемлемо – ей нужна определенность, «с кем вы, монархии Залива».