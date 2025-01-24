Пашинян: «Почему в 1939 году не говорили о геноциде армян?»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз заявил о необходимости повторно изучить вопрос о «геноциде» армян в Османской империи. Об этом Пашинян сказал в Цюрихе на встрече с армянской диаспорой Швейцарии.

«Мы должны вернуться и к вопросу истории «геноцида» армян. Мы должны понять, что произошло и почему произошло. И как мы это восприняли, с помощью кого. Как так получилось, что в 1939 году не было повестки «геноцида», а уже в 1950 году он появился в повестке», - сказал Пашинян.

Ранее Пашинян заявлял, что этот вопрос искусственно обострялся в советское время, поскольку Турция стала членом НАТО. В 2024 году глава МИД Арарат Мирзоян заявил, что вопрос международного признания «геноцида» армян не является приоритетом для внешней политики Еревана.