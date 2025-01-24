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Лавров Армении о «холодных зимах»

14:12 2026

Россия неоднократно доносила до «своих армянских друзей», что ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе «о судьбе и интересах своих партнеров реально не задумываются», заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«На Западе привыкли воспринимать их исключительно утилитарно. В Ереване не могли не обратить внимание на события, развернувшиеся в Грузии в конце прошлого года. Вероятно, слышали в Армении и нашумевшие циничные высказывания о «низкозатратности» для европейцев «проекта» по «отстыковке» Еревана от Москвы и советы армянскому населению быть готовым к «нескольким холодным зимам».

В том же ряду – недавний прогноз американского аналитического центра «Stratfor», известного тесными связями с американскими спецслужбами. В нем открытым текстом говорится, что после смены администрации Вашингтон едва ли будет испытывать к Армении столь же горячий интерес.

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