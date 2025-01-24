Сотрудники омбудсмена посетили дисциплинарную воинскую часть
По поручению уполномоченного по правам человека Азербайджана (омбудсмена) Сабины Алиевой сотрудники Аппарата омбудсмена посетили Дисциплинарную воинскую часть Минобороны в Гусарском районе.
Цель визита, организованного в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также требованиями Конституционного закона Азербайджанской Республики «Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене)», заключалась в расследовании условий содержания заключенных в данной воинской части.
Мероприятие было направлено на изучение условий содержания, обращения с заключенными, а также на оценку обеспечения их прав в соответствии с внутренними правилами и международными стандартами.
В ходе визита сотрудники аппарата омбудсмена осмотрели карантинную зону, камеру содержания под стражей, склад, комнаты для краткосрочных и долгосрочных свиданий, кухню и столовую воинской части, выявив ряд недочетов.
Кроме того, был проведен конфиденциальный прием военнослужащих, отбывающих наказание, которым разъяснили их права и обязанности, а также полномочия омбудсмена.
Сотрудники аппарата Уполномоченного передали руководству воинской части информационные таблички с контактами колл-центра «916» омбудсмена, которые были оперативно размещены в видимых местах.
В завершение визита была проведена правовая просветительская беседа с руководством воинской части, в ходе которой обсуждались выявленные недостатки и были даны рекомендации по их устранению, а также по улучшению условий содержания и документации.