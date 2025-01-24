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США захватывают Мексиканский залив
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США захватывают Мексиканский залив

Маск пожаловался своим сотрудникам на низкие доходы

14:45 865

Американский миллиардер и владелец социальной сети X Илон Маск внезапно написал письмо, адресованное собственным сотрудникам. Он пожаловался, что показатели интернет-ресурса стремительно падают. Об этом заявляет газета Wall Street Journal.

Как отмечает издание, в письме Маск жаловался на плохие показатели компании. В частности, сигнализировал об отсутствии какого-либо развития социальной сети X. «Рост числа наших пользователей стагнирует, объемы доходов не впечатляют, и мы едва сводим концы с концами», - написал Маск.

При этом не известно, сколько сейчас зарабатывает социальная сеть X. Однако после ее приобретения в октябре 2022 года Маск говорил, что прибыль снизилась примерно вдвое.

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