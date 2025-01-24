Вчера поздно вечером Америка выдохнула с ужасом: «Ох!». Не вся, конечно, но добрая ее половина. На исходе пятницы американский Сенат одобрил-таки кандидатуру Пита Хегсета на должность министра обороны США. Мы неоднократно писали об этом индивидууме. Пожалуй, трудно было найти более неподходящего человека для этой должности. Ведущий телекомпании Fox, он когда-то служил в армии в звании майора Национальной гвардии и не командовал даже ротой. А теперь будет руководить крупнейшей армией мира, насчитывающей 3 миллиона человек и имеющей бюджет 800 миллиардов долларов. Хегсет считался наименее проходной кандидатурой из всего паноптикума, который нации предложил Дональд Трамп. Его список прегрешений «внушаить», как сказал бы герой тогда еще свободного российского телевидения Хрюн Моржов. Сексуальный агрессор, алкоголик и вор — такие у него были достижения перед страной.

В 2017 году в гостиничном номере он изнасиловал одну даму до потери чувств. На следующий день та отправилась к врачам, чтобы выявить, не пострадали ли ее внутренние органы. Хегсет многие годы опровергал факт изнасилования. Но перед слушаниями в Сенате признался, что он выплатил своей жертве 50 тысяч долларов, чтобы замять дело. В минувший понедельник сестра его бывшей жены рассказала под присягой членам комитета по вооруженным силам Сената, что Хегсет часто угрожал своей половине, будучи пьяным. О том, что он часто появлялся «под градусом», говорили и члены двух ветеранских организаций, которые он возглавлял. И хорошо еще, если от него только исходил запах сильнейшего перегара. Часто он просто валился на пол и не мог подняться без посторонней помощи. Кроме того, бывшие коллеги обвиняют его в махинациях с финансовой отчетностью.

Словом, весь набор «добродетелей». Но сенаторы не стали прислушиваться к голосу разума. Им важно было продемонстрировать свою лояльность президенту Трампу. И голосование по кандидатуре Хегсета прошло по партийным спискам: все демократы были «против», почти все республиканцы «за». «Почти», потому что были три исключения. Заранее было ясно, что против Хегсета выступят две уважаемые сенаторши — Лиза Мурковски из Аляски и Сьюзан Коллинз из штата Мэн. Если бы нашлось еще два сенатора, то Хегсет был бы отправлен пить дальше. Но нашелся лишь один, хотя и весьма авторитетный законодатель — Митч Макконнелл, в недавнем прошлом лидер республиканцев в Сенате. Он сказал, что на слушаниях Хегсет не смог показать свое стратегическое видение. В частности, не был в состоянии объяснить, как США будут отвечать на вызовы своих врагов, например, становящегося все более агрессивным Китая. Кандидат в министры обороны путался, когда его просили назвать страны, входящие в АСЕАН. Как сказал на условиях анонимности один из офицеров Пентагона, «было ощущение, будто неопытный студент команды колледжа пытается войти в высшую спортивную лигу».

«Желания быть «агентом перемен» недостаточно, чтобы надеть ботинки министра, - сказал Макконнелл. - А грязь на ботинках еще не говорит, что он лучше своих предшественников». Так вот, после подсчета на слушаниях в Сенате образовался абсолютный паритет: 50-50. То есть tie break, как в теннисном поединке. И тут в игру вступил вице-президент Джей Ди Вэнс. Он после назначения утратил статус простого сенатора от Огайо, но получил еще более важный голос – своего рода распорядителя в верхней палате Конгресса. Вэнс спас проходимца Хегсета: 51-50. Теперь тот — министр обороны супердержавы. «Америка не привыкла «отстраиваться в сапог», - сказал вчера в передаче телеграм-канала один их российских оппозиционеров, живущий в США. - В конечном счете, это страна интеллектуалов, посмотрите, сколько умных произведений на полках ее книжных магазинов». Но оказывается, начала отстраиваться. А в Сенате явный недобор интеллектуалов, здесь монополию держат лоялисты Трампа без ярко выраженных моральных принципов.