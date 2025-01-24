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Вояж замминистра обороны Азербайджана по Турции

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15:25 488

Заместитель министра обороны Азербайджана - командующий Сухопутными войсками Хикмет Мирзоев, находящийся с официальным визитом в Турции, и возглавляемая им делегация осмотрели командование 6-го корпуса и сил специального назначения в Килис Чылдыроба, а также пограничный пост имени Шехида Мехмеда. Информацию об этом распространило Министерство национальной обороны Турции.

В ходе посещения командующий Сухопутными войсками Турции Сельчук Байрактароглу предоставил информацию об оружии и системах, разработанных в рамках расширения военного сотрудничества и координации между командованиями Сухопутных войск Турции и Азербайджана, и поделился опытом, накопленным в ходе оперативной деятельности.

До этого Мирзоева принял министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер. На встрече также присутствовал командующий Сухопутными войсками ВС Турции генерал Сельчук Байрактароглу, по приглашению которого Мирзоев находится в Анкаре.

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