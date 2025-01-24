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США захватывают Мексиканский залив
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США захватывают Мексиканский залив

Массовые увольнения от Эрдогана

15:45 516

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уволил ряд высокопоставленных государственных чиновников, сообщает официальное издание Resmi Gazete.

Сообщается, что Эрдоган освободил от должности 29 высокопоставленных государственных чиновников в Министерстве окружающей среды, градостроительства и изменения климата, заместителя генерального директора Государственного театра оперы и балета Арзу Калкан, заместителя гендиректора Главного управления рыболовства и водных продуктов Министерства сельского и лесного хозяйства Мехмета Нури Йылмаза.

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