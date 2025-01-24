Массовые увольнения от Эрдогана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уволил ряд высокопоставленных государственных чиновников, сообщает официальное издание Resmi Gazete.
Сообщается, что Эрдоган освободил от должности 29 высокопоставленных государственных чиновников в Министерстве окружающей среды, градостроительства и изменения климата, заместителя генерального директора Государственного театра оперы и балета Арзу Калкан, заместителя гендиректора Главного управления рыболовства и водных продуктов Министерства сельского и лесного хозяйства Мехмета Нури Йылмаза.