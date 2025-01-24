Пашинян рассказал об отношениях с церковью

«Отношения между государством и церковью, не принимая во внимание ряд нюансов, такие, какие и должны быть: государство не должно вмешиваться в дела церкви, а церковь — в дела государства». Об этом на встрече с представителями армянской общины Швейцарии заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В 2018 году, когда произошла революция, многие требовали от меня, чтобы у Армянской Апостольской церкви появился новый католикос. Я публично заявил, что народ, правительства не касается, кто будет католикосом. Во-первых, он Католикос Всех армян, а не католикос РА. Хотя все подозревали, что эти проявления провоцируем мы, однако это не соответствовало действительности. Реальность была такова, что, если бы мы организовали, в 2018 году мы бы очень быстро добились результата», - сказал Пашинян.

Комментируя вопрос о проблемах между правительством и церковью, он подчеркнул, что по его мнению, церковь должна функционировать прозрачно.

«Все требуют прозрачности от правительства, чтобы говорили, куда пошли, чего поели, с кем поели, как дышали. Не только мы, но и наши друзья, одноклассники, даже те, кто раз в жизни с нами поздоровался, должны быть прозрачными. Тогда почему церковь не должна быть прозрачной?

Во-вторых, у нас есть законодательство. Мы говорим: когда ты что-то продаешь, ты должен давать чек ККМ. А если продаешь свечи, то почему ты не должен давать чек ККМ? Говорят, вы, что, хотите обложить налогом церковь? Мы хотим, чтобы в Армении действовало налоговое законодательство. Но мы обязуемся возвращать весь налог, образованный от церкви, церкви, в бюджете останется 0 копеек. Если выяснится, что для деятельности церкви в Армении требуется дополнительное финансирование, мы подумаем и об этом», - сказал Пашинян.