Китайский кубик-рубик для Рубио

Состоялся телефонный разговор госсекретаря Марко Рубио с китайским министром иностранных дел Ван И. Как был Марко Рубио антикитайским «ястребом» – так им и остался. Но Трампу он такой и нужен, чтобы легче отыгрывать традиционную схему «доброго и злого следователя», которую новая американская администрация и собирается проводить в отношении Пекина. Вчерашний диалог с китайским коллегой Рубио провел в достаточно жесткой манере. Словно и не было перед этим внушающих оптимизм слов Трампа о желании наладить партнерские отношения с Китаем, словно не было приглашения заместителя председателя КНР на церемонию инаугурации и более чем теплого общения с ним в Вашингтоне.

В ходе телефонного разговора Рубио продемонстрировал, что у Вашингтона для Пекина есть и другое лицо, жесткое, волевое, как говорят британцы - «с твердой верхней губой». И только Китаю выбирать, с каким лицом им предстоит вести диалог – с тем, что продемонстрировал вчера госсекретарь или с тем, что до этого демонстрировал президент. Свою заявку Рубио уже озвучил: администрация Трампа будет развивать отношения с Китаем, которые «продвигают интересы США и ставят американский народ на первое место». И никак иначе. Напомню, что во время слушаний по утверждению в должности Рубио заявил буквально следующее: «Мы приветствовали Коммунистическую партию Китая в мировом порядке, и они воспользовались всеми преимуществами... Вместо этого они подавляли, лгали, обманывали, взламывали и крали себе путь к статусу глобальной сверхдержавы».

Вот так он видит КНР – и, надо отдать ему должное, уже много лет остается на этой точке зрения. «Китай стремится стать самой могущественной страной в мире и сделать это за счет всех остальных». И эту точку зрения разделяет большая часть американского истеблишмента. Причем не очень важно, правда это или нет, насколько это соответствует истинным намерениям Китая, здесь можно спорить. Главное, что в США в это верят твердо, даже – истово. Ну далее – все по шаблону, торговые тарифы, Тайвань, «агрессия Пекина в Южно-Китайском море», и Рубио выложил этот набор без единой запинки. Но глава китайской дипломатии сумел сохранить то, что принято называть покерфейсом, напомнив своему американскому коллеге, что Китай «не намерен никого превосходить или заменить, но мы должны защищать наше законное право на развитие». Не упустив возможности вставить при этом шпильку, заявив: «Соединенные Штаты взяли на себя торжественное обязательство проводить политику одного Китая в китайско-американских отношениях - и не должны нарушать свое обещание». Иными словами, американо-китайские отношения сейчас напоминают партию в покер. Или в маджонг – кому как больше нравится. Каждая из сторон стремится собрать наиболее сильную комбинацию костей или карт, чтобы определить сильнейшего в этой партии.