Зеленский: «Азербайджан может помочь»

Украина и Молдова готовы обеспечить энергетические потребности жителей Приднестровья, Азербайджан может помочь, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер напомнил, что недавно говорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и Баку имеет объемы газа, который можно экспортировать в том числе и в Украину.

«Это касается не только Молдовы, но и Словакии. И есть газ, есть маршруты поставки из Азербайджана. Украина готова предоставить уголь молдавскому региону Приднестровья. Люди там нуждаются в помощи, потому что они уже страдают, потому что у них нет отопления, нет электричества... Всем была понятна ситуация. У нас есть уголь, который мы можем действительно поставлять в Молдову, можем дать в Тирасполь», - сказал Зеленский.