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Глава МИД Турции едет к иракцам. Какова цель визита?

16:48 518

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в воскресенье посетит Ирак для переговоров с официальными лицами по борьбе с курдскими террористами, вопросам безопасности и двусторонним связям, сообщает Reuters со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

Источник сообщил, что в ходе визита Фидан встретится с президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом, премьер-министром Мохаммедом Шиа аль-Судани, министром иностранных дел Фуадом Хусейном и другими официальными лицами Ирака. В Ираке, как сообщается, Фидан повторит ожидания Анкары от Ирака объявить РПК террористической организацией.

Связи между соседними странами в последние годы были напряженными из-за трансграничных военных операций Анкары против террористов «Рабочей партии Курдистана» (РПК), базирующихся в горных районах северного Ирака. Однако они улучшились с тех пор, как в прошлом году Багдад объявил группировку запрещенной организацией, и страны договорились провести переговоры на высоком уровне по вопросам безопасности.

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