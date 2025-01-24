США дали Индии месяц, чтобы прекратить торговлю с Россией

Индия должна сгрузить нефть с попавших под санкции США российских танкеров до 27 февраля и завершить все финансовые операции с ними до 12 марта. Такие сроки установило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина. Соответствующие разъяснения были доведены до министерства нефти Индии, сообщил его глава Панкадж Джайн, передает Reuters.

Он отметил, что Индия продолжит покупать российскую нефть, но только по цене ниже установленного Западом потолка в $60 за баррель и если в ее продаже и транспортировке не будут участвовать компании и суда, находящиеся под санкциями.

10 января США ввели самые агрессивные санкции против российского нефтяного сектора. Под них попали более 180 танкеров «теневого флота», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», крупные страховщики («Альфа-страхование» и «Ингосстрах»), а также шесть топ-менеджеров нефтегазовых компаний. По оценке Rystad Energy, из-за этого Индия может лишиться до 500 тыс. баррелей сырья в сутки.

После начала войны в Украине Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, которая продавалась с большой скидкой. По итогам прошлого года Москва экспортировала в Нью-Дели 1,7 млн баррелей в день, или почти половину всех морских поставок этого ресурса. О санкциях стало известно, когда НПЗ согласовывали закупки на март, что вынудило их срочно искать альтернативных поставщиков.

По данным Reuters, индийские заводы уже договорились о закупках сырья в Омане и ОАЭ. Также были начаты переговоры с Саудовской Аравией и прощупывалась почва в Западной Африке, рассказал знакомый с ситуацией источник Platts. Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии Indian Oil Corporation называла в числе потенциальных поставщиков страны ОПЕК, США, Гайану и Бразилию.