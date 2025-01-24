Нарышкин предлагает встретиться новому главе ЦРУ

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что готов к встрече с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом при заинтересованности со стороны США. Рэтклифф был назначен на должность главы ЦРУ на этой неделе.

На вопрос ТАСС, остаются ли сейчас контакты по линии СВР и ЦРУ, господин Нарышкин напомнил, что у российского ведомства есть официальный представитель в Вашингтоне, у ЦРУ — в Москве. «Мы всегда готовы на переговоры», — сказал он.

Сенат США 24 января утвердил смену главы ЦРУ. В поддержку кандидатуры 59-летнего Джона Рэтклиффа проголосовали 74 сенатора, против выступили 25. До этого он руководил американской Нацразведкой.