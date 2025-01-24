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Главный психиатр ВСУ хотел купить элитную виллу в Турции

18:09 1838

Главный психиатр ВСУ Олег Друзь, которого подозревают в незаконном обогащении, хотел приобрести элитную виллу в Турции. Ее цена составляет 650 тысяч евро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации источников РБК-Украина, в 2024 году Друзь дважды ездил в Турцию. Там он пытался купить трехэтажную виллу с бассейном за 650 тысяч евро. Во время поездок Друзь активно переписывался с риелтором, который предлагал различные варианты элитного жилья.

В Турции живет приемная дочь Друзя, для которой он купил новый гибридный автомобиль «Toyota».

Как стало известно, жена фигуранта Ольга Седова - россиянка, но уже получила украинское гражданство. Ее сын - пасынок Друзя, живет в Киеве, но до сих пор имеет российский паспорт.

Служба безопасности Украины ране сообщила, что задержала главного психиатра ВСУ, который также занимает должность заместителя главы Центральной Военно-врачебной комиссии. Источники РБК-Украина сообщили, что речь идет об Олеге Друзе.

Его подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

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