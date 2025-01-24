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Что творится на Крымском мосту?

18:29 1713

На Крымском мосту по направлению на полуостров введен паспортный контроль, сообщил так называемый «замминистра» региона Александр Овдиенко.

«Сплошной паспортный контроль введен на Крымском мосту по направлению в Крым — специальные службы ведут антитеррористические мероприятия», — сообщил он.

Основанием введения контроля он назвал указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении «желтого» уровня террористической угрозы в регионе и т. д.

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