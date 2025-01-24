Что творится на Крымском мосту?

На Крымском мосту по направлению на полуостров введен паспортный контроль, сообщил так называемый «замминистра» региона Александр Овдиенко.

«Сплошной паспортный контроль введен на Крымском мосту по направлению в Крым — специальные службы ведут антитеррористические мероприятия», — сообщил он.

Основанием введения контроля он назвал указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении «желтого» уровня террористической угрозы в регионе и т. д.