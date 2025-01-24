USD 1.7000
EUR 1.7766
RUB 1.7015
Подписаться на уведомления
США захватывают Мексиканский залив
Новость дня
США захватывают Мексиканский залив

Греки не выбрали себе президента

18:30 547

Парламент Греции не смог избрать нового президента в первом туре голосования, который состоялся в субботу, 25 января, пишет издание Kathimerini.

Для того чтобы занять пост президента, один из кандидатов должен набрать не менее 200 голосов.

Второе голосование состоится 31 января, но ожидается, что оно также будет безрезультатным.

Спикер парламента Константинос Тасулас, кандидатуру которого выдвинул греческий премьер Кириакос Мицотакис, смог набрать 160 голосов.

Необходимое большинство голосов после двух туров снизилось до 180, а затем до 151. В последнем туре голосования необходимо простое большинство присутствующих.

Второе голосование состоится 31 января, но ожидается, что оно также будет безрезультатным.

Должность президента в Греции – в значительной степени церемониальная роль, которая также предусматривает ограниченные политические полномочия.

До этого пост президента занимала Екатерина Сакелларопулу, которая стала первой женщиной-главой государства в Греции.

Лидер Иракского Курдистана: «РПК в Сирии – большая проблема»
Лидер Иракского Курдистана: «РПК в Сирии – большая проблема»
19:31 174
Главный психиатр ВСУ хотел купить элитную виллу в Турции
Главный психиатр ВСУ хотел купить элитную виллу в Турции
18:09 1842
Зеленский: «Азербайджан может помочь»
Зеленский: «Азербайджан может помочь»
16:31 4730
Сексуальный агрессор, алкоголик и вор. Вот такие достижения министра супердержавы!
Сексуальный агрессор, алкоголик и вор. Вот такие достижения министра супердержавы! главная тема
14:50 4461
Вот почему Саудовская Аравия пойдет под Трампа… и снизит цену на нефть
Вот почему Саудовская Аравия пойдет под Трампа… и снизит цену на нефть горячая тема
13:01 6651
Вербовочное задание всей путинской жизни
Вербовочное задание всей путинской жизни продолжение главной темы
24 января 2025, 23:15 9926
Сотрудники омбудсмена посетили дисциплинарную воинскую часть
Сотрудники омбудсмена посетили дисциплинарную воинскую часть
14:25 1747
Лавров Армении о «холодных зимах»
Лавров Армении о «холодных зимах»
14:12 3892
Пашинян: «Почему в 1939 году не говорили о геноциде армян?»
Пашинян: «Почему в 1939 году не говорили о геноциде армян?»
13:43 6707
Освобожденные израильтянки встретились с родными
Освобожденные израильтянки встретились с родными фото; видео, обновлено 17:14
17:14 6999
Баку вызвал на ковер иранского дипломата
Баку вызвал на ковер иранского дипломата
11:52 6914

ЭТО ВАЖНО

Лидер Иракского Курдистана: «РПК в Сирии – большая проблема»
Лидер Иракского Курдистана: «РПК в Сирии – большая проблема»
19:31 174
Главный психиатр ВСУ хотел купить элитную виллу в Турции
Главный психиатр ВСУ хотел купить элитную виллу в Турции
18:09 1842
Зеленский: «Азербайджан может помочь»
Зеленский: «Азербайджан может помочь»
16:31 4730
Сексуальный агрессор, алкоголик и вор. Вот такие достижения министра супердержавы!
Сексуальный агрессор, алкоголик и вор. Вот такие достижения министра супердержавы! главная тема
14:50 4461
Вот почему Саудовская Аравия пойдет под Трампа… и снизит цену на нефть
Вот почему Саудовская Аравия пойдет под Трампа… и снизит цену на нефть горячая тема
13:01 6651
Вербовочное задание всей путинской жизни
Вербовочное задание всей путинской жизни продолжение главной темы
24 января 2025, 23:15 9926
Сотрудники омбудсмена посетили дисциплинарную воинскую часть
Сотрудники омбудсмена посетили дисциплинарную воинскую часть
14:25 1747
Лавров Армении о «холодных зимах»
Лавров Армении о «холодных зимах»
14:12 3892
Пашинян: «Почему в 1939 году не говорили о геноциде армян?»
Пашинян: «Почему в 1939 году не говорили о геноциде армян?»
13:43 6707
Освобожденные израильтянки встретились с родными
Освобожденные израильтянки встретились с родными фото; видео, обновлено 17:14
17:14 6999
Баку вызвал на ковер иранского дипломата
Баку вызвал на ковер иранского дипломата
11:52 6914
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться