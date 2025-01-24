Премьер Польши: «Орбан докажет, что играет в команде Путина»

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал действия Венгрии, представители которой пока не дали согласия на продление санкций против России. Об этом он написал в соцсети Х.

Туск, чья страна сейчас председательствует в Совете ЕС, отметил, что действия венгерского премьера Виктора Орбана по санкциям против РФ похожи на игру в команде кремлевского правителя Владимира Путина.

«Если Орбан действительно заблокирует европейские санкции в ключевой для войны момент, станет абсолютно понятно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями», – подчеркнул глава правительства Польши.

24 января представители Венгрии не дали согласие на принятие решения о продлении санкций Европейского Союза против России. Решение о продлении санкций против РФ на следующие шесть месяцев будет приниматься 27 января на заседании министров иностранных дел Евросоюза.