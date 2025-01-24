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Лидер Иракского Курдистана: «РПК в Сирии – большая проблема»

19:31 178

Присутствие террористической организации РКК в Сирии представляет собой серьезную проблему, заявил лидер Демократической партии Курдистана (ДПК) Месут Барзани в интервью телеканалу Şems TV.

Барзани отметил, что первые признаки падения режима Башара Асада были заметны давно, однако его окончательное ослабление произошло неожиданно быстро: «В 2011 году режим фактически рухнул, но его удержали на плаву Иран, Россия и ливанская «Хезболла». Он выразил надежду, что новая администрация Сирии признает реальность курдского вопроса и позволит урегулировать его мирными средствами.

«Курды в этой стране должны добиться своих прав через диалог», — добавил Барзани.

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