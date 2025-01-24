Полиция застрелила горящего мужчину перед синагогой

Мужчина поджег себя перед Большой синагогой в столице Туниса и был убит полицией, сообщает Associated Press со ссылкой на МВД страны.

Сотрудник полиции и случайный прохожий получили ожоги. Мужчина устроил пожар после захода солнца в пятницу, примерно в то время, когда в синагоге проводятся субботние молитвы.

В заявлении Министерства внутренних дел говорится, что мужчина, охваченный пламенем, двинулся на сотрудника правоохранительных органов, и второй сотрудник открыл огонь, чтобы защитить своего коллегу. Офицер был госпитализирован с ожогами, как и случайный прохожий, говорится в заявлении. Министерство не сообщило о личности этого человека и возможных мотивах его поступка, сообщив лишь, что у него были неустановленные психические расстройства.

Исторически в Тунисе проживало большое количество евреев, численность которых в настоящее время оценивается примерно в 1500 человек. В прошлом еврейские объекты в Тунисе подвергались нападениям.