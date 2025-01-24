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США захватывают Мексиканский залив

Европейцы хотят отправить войска в Гренландию

20:15 1035

Глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер высказался за размещение европейских военных в Гренландии, которая входит в состав Дании на правах автономной территории. Об этом он заявил в интервью газете Welt am Sonntag.

«Это было бы сильным сигналом и могло бы содействовать стабилизации в регионе», - утверждал он.

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия должна присоединиться к США, Бригер отметил, что остров имеет важное геополитическое значение.

«Там имеются богатые запасы сырья. К тому же проходят важные международной торговли транспортные пути. Но с усиливающимся таянием льда вследствие изменения климата это создает также определенный потенциал напряженности с Россией и, возможно, с Китаем», - считает Бригер.

В связи с этим, с его точки зрения, имело бы смысл, если бы в Гренландии были размещены не только американские вооруженные силы, как ранее, но был бы также рассмотрен вопрос размещения военных Евросоюза.

Коснувшись заявлений Трампа о Гренландии, Бригер указал на то, что тот является президентом страны - члена ООН.

«Поэтому я исхожу из того, что он будет уважать закрепленную в Уставе ООН неприкосновенность границ», - сказал генерал. Европейцы, по его словам, как и США, имеют свои интересы в Гренландии, хотя эта датская территория не относится к ЕС.

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