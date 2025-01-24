Спецпосланник Трампа заявил о высоких потерях Украины

С начала российского вторжения Украина потеряла «больше военнослужащих, чем США во Вьетнамской и Корейской войнах вместе взятых», заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в эфире Fox News. Абсолютные цифры он не привел, отметив лишь, что в текущем противостоянии Москвы и Киева речь идет о «сотнях тысяч жертв» с обеих сторон.

По данным Global Security, за восемь лет боев во Вьетнаме погибли 47 378 американских военных, а во время Корейской войны — 33 651. Таким образом, суммарно в этих вооруженных конфликтах были убиты 81 029 солдат США.

При этом в декабре Келлог заявлял, что общие потери России в идущей уже почти три года войне в пять раз выше, чем у Украины, оценивая количество погибших в 350-400 тыс. и 150 тыс. соответственно. Он объяснял такой дисбаланс «мясными штурмами», называя волновые атаки в лоб большим количеством солдат стандартной тактикой россиян и северокорейцев.

По данным западных разведок, потери Вооруженных сил Украины составляют до 100 тысяч человек убитыми, писал The Economist в конце ноября. На портале Ua Losses с соответствующей поименной статистикой сообщается о гибели 68 437 военнослужащих ВСУ.