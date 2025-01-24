Россия нашла «дополнительные возможности» на Ближнем Востоке

«Дополнительные возможности» открываются перед Россией на Ближнем Востоке, «потери позиций нет», заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Комментируя статьи в американских СМИ, где утверждается, что Россия теряет позиции на Ближнем Востоке, замминистра сказал, что в США «выдают желаемое за действительное».

«Это не так. И у нас, конечно же, с изменением, в том числе с глубоким изменением в ряде аспектов политического ландшафта в этом важнейшем регионе, открываются и дополнительные возможности», - добавил Рябков.