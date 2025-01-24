Ын готовит новых солдат для Путина…
Разведка Южной Кореи сообщает, что, с высокой степенью вероятности, идет ускоренная подготовка новых подразделений Корейской народной армии для участия в боевых действиях на стороне России.
«С момента развертывания войск для участия в войне России против Украины прошло около четырех месяцев, и предполагается, что Северная Корея ускоряет подготовку к дополнительным мероприятиям и развертыванию на фоне многочисленных жертв и появления пленных», - цитирует сеульское информационное агентство Yonhap письменную оценку южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов.
К такому же выводу пришла и эстонская разведка, аналитическими выводами которой в пятницу поделился глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг. По его словам, несколько тысяч северокорейских военных, которые воюют преимущественно в Курской области России, уже погибли или были ранены, и есть сообщения, что Северная Корея отправит новую партию солдат на помощь России до лета.
Американцы также считают, что идет подготовка следующей группы северокорейских военных, но ожидают прибытия подкреплений не до лета, а уже в ближайшие два месяца. Такой оценкой поделился с The New York Times один из руководителей Пентагона.
По количеству потерь западные разведслужбы не сильно расходятся в цифрах. По южнокорейским данным, из 11 тысяч солдат, прибывших в Курскую область для ведения боев, уже выбыли три тысячи: по меньшей мере триста убиты, 2700 получили ранения. Министерство обороны Великобритании на середину января дает цифру потерь в четыре тысячи, из которых четверть погибли. Очевидно, что такой высокий процент потерь действительно требует скорейшего замещения выбывших, поскольку сказывается на боеспособности оставшихся.
Британская разведка указывает на серьезные проблемы в управлении северокорейскими подразделениями: незнание русского языка крайне осложняет взаимодействие с российскими частями.
В то же время в ВСУ довольно высоко оценивают боевые качества «солдат чучхе». У них очень высокая дисциплина и организованность, они не боятся наступать под сплошным огнем, несмотря на очень высокие потери. Поскольку речь идет о бойцах подразделений спецназа, у них хорошая стрелковая подготовка. В плен не сдаются, в случае ранения без колебания подрывают гранату возле головы. Пленение связано исключительно с потерей сознания. Из-за манеры наступления большими и относительно плотными группами, как во время Второй мировой, они несут огромные потери, но за счет неуклонного напора порой продавливают оборону. Очевидно, что российское командование к ним относится как к расходному материалу, и его потребуется еще и еще.
Еще в середине ноября агентство Bloomberg публиковало оценку ряда правительств «Большой двадцатки» (G-20), что общая численность войск, которые Северная Корея может поставить России, составляет до ста тысяч человек. Речь шла не о единовременном присутствии на фронте, а о суммарном количестве, включая ротацию и замену выбывших.
Еще до того, как прийти к поставкам живой силы, КНДР наладила масштабные поставки оружия и боеприпасов в Россию.
По данным Кирилла Буданова, начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в минувшем году в Россию было отправлено 148 баллистических ракет KN-23. Только за последние три месяца пришло около 120 самоходных артиллерийских установок калибра 170 мм М1989 "Коксан" и столько же реактивных систем залпового огня М-1991 калибра 240 мм. Аналогичные поставки ракет, самоходок и РСЗО ожидаются в 2025 году.
Расплачивается Россия за такую щедрую помощь не только поставками нефтепродуктов и продовольствия, но и ноу-хау в развитии ракетной программы КНДР и передовых оружейных разработок.
На фоне активного участия северокорейцев в войне России с Западом на украинском фронте и подготовке с помощью России к войне на востоке с американскими союзниками и самой Америкой, несколько странно прозвучало заявление Дональда Трампа, который сказал, что он в первый свой срок ладил с Ким Чен Ыном, и что тот наверняка будет доволен его возвращению во власть, и что надо будет возобновить эти нежные отношения. Как известно, в прошлый раз американский президент провел несколько исторических встреч с лидером Северной Кореи, а также обменивался с ним письмами, но это ничуть не привело к сворачиванию ракетно-ядерной программы Пхеньяном.
Впрочем, после того, как Ын получит свое с Путина, он вполне может захотеть чего-то получить и от американца. Почему бы нет? Пока Ын не теряет ничего, кроме тысяч своих солдат, но для него это не потери, даже если они будут в десятки раз больше.