Ын готовит новых солдат для Путина…

Разведка Южной Кореи сообщает, что, с высокой степенью вероятности, идет ускоренная подготовка новых подразделений Корейской народной армии для участия в боевых действиях на стороне России. «С момента развертывания войск для участия в войне России против Украины прошло около четырех месяцев, и предполагается, что Северная Корея ускоряет подготовку к дополнительным мероприятиям и развертыванию на фоне многочисленных жертв и появления пленных», - цитирует сеульское информационное агентство Yonhap письменную оценку южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов. К такому же выводу пришла и эстонская разведка, аналитическими выводами которой в пятницу поделился глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг. По его словам, несколько тысяч северокорейских военных, которые воюют преимущественно в Курской области России, уже погибли или были ранены, и есть сообщения, что Северная Корея отправит новую партию солдат на помощь России до лета.

Американцы также считают, что идет подготовка следующей группы северокорейских военных, но ожидают прибытия подкреплений не до лета, а уже в ближайшие два месяца. Такой оценкой поделился с The New York Times один из руководителей Пентагона. По количеству потерь западные разведслужбы не сильно расходятся в цифрах. По южнокорейским данным, из 11 тысяч солдат, прибывших в Курскую область для ведения боев, уже выбыли три тысячи: по меньшей мере триста убиты, 2700 получили ранения. Министерство обороны Великобритании на середину января дает цифру потерь в четыре тысячи, из которых четверть погибли. Очевидно, что такой высокий процент потерь действительно требует скорейшего замещения выбывших, поскольку сказывается на боеспособности оставшихся. Британская разведка указывает на серьезные проблемы в управлении северокорейскими подразделениями: незнание русского языка крайне осложняет взаимодействие с российскими частями. В то же время в ВСУ довольно высоко оценивают боевые качества «солдат чучхе». У них очень высокая дисциплина и организованность, они не боятся наступать под сплошным огнем, несмотря на очень высокие потери. Поскольку речь идет о бойцах подразделений спецназа, у них хорошая стрелковая подготовка. В плен не сдаются, в случае ранения без колебания подрывают гранату возле головы. Пленение связано исключительно с потерей сознания. Из-за манеры наступления большими и относительно плотными группами, как во время Второй мировой, они несут огромные потери, но за счет неуклонного напора порой продавливают оборону. Очевидно, что российское командование к ним относится как к расходному материалу, и его потребуется еще и еще.