Зеленский об обращении Трампа к Путину: «Как выстрел»

Российский президент Владимир Путин не хочет завершения войны в Украине и президент США Дональд Трамп понимает, какие вызовы стоят в этой ситуации, сказал украинский лидер Владимир Зеленский в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio.

Он сделал это, отвечая на вопрос по поводу сообщения в соцсети Truth Social президента США Дональда Трампа, который призвал Путина остановить войну против Украины и «заключить сделку», поскольку дальше для России «будет только хуже».

«Это сигнал сильного человека. Это как выстрел. Здесь нет выстрела в воздух, который предупреждает о чем-то. Здесь сразу он делает месседж прямой, что хочет закончить войну», - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отмечает, что пока мы не знаем, как это будет, не знаем детали. «И я думаю, что сам президент Трамп не знает всех деталей, потому что в большинстве зависит от того, что у нас и какой мир справедливый можем мы получить, и хочет ли Путин в принципе окончания войны. По моему мнению, не хочет», - добавил Зеленский.

Он отмечает, что Трамп понимает все эти вызовы, поэтому дает четкий посыл, что надо заканчивать, потому что будет хуже. «И он говорит «хуже» с посылом в российскую сторону. Это такая тактика и мне она на сегодня импонирует», - отмечает президент Украины.

По его словам, война ничего хорошего никому не приносит. «Я так считаю. И как мне, и как моей семье, и как каждому гражданину Украины. Я уверен. Она только забирает жизни. Война только забирает время, забирает положительные эмоции. И ты понимаешь, что на этом пути столько всего потеряно. Забрали. Безусловно, зло должно проигрывать, иначе будет другая война: вторая, третья, пятая мировая и так далее. Поэтому надо побеждать зло», - подчеркнул Зеленский.