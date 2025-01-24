Глава администрации Трампа не пустила Маска в Белый дом

Глава администрации президента США Дональда Трампа Сьюзи Уайлс резко раскритиковала миллиардера Илона Маска, которого еще называют "первым другом" президента, и отказала ему в предоставлении кабинета в Западном крыле Белого дома.

Хотя Маск занимает пост председателя Департамента правительственной эффективности и даже присутствует в Овальном кабинете, когда Трамп подписывает законопроекты, фигура миллиардера вызывает споры, и он стал удобной мишенью для демократов, которые насмешливо называют его "со-президентом", пишет Daily Mail.

67-летняя Уайлс ещё в первый день президентства Трампа добилась того, чтобы Маску не выделили рабочего места в Западном крыле.

Маск настаивал на выделении ему собственного кабинета всего в нескольких метрах от Овального кабинета, но его команда DOGE будет базироваться в здании Эйзенхауэра, которое находится через дорогу от Белого дома.