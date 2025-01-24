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США захватывают Мексиканский залив
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США захватывают Мексиканский залив

США перебрасывают армию к мексиканской границе

22:12 675

Администрация США рассматривает возможность переброски к границе с Мексикой оснащенных бронетранспортерами Stryker подразделений для содействия в пресечении нелегальной миграции. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным издания, американские должностные лица готовятся к отправке к границе США и Мексики дополнительно тысяч военных, включая, возможно, пехотные войска, оснащенные 20-тонными бронетранспортерами Stryker.

Уточняется, что идет обсуждение возможности переброски в этот район суммарно до 10 тыс. американских военных, в том числе из 82-й воздушно-десантной дивизии американских сухопутных войск.

Издание констатирует, что в случае одобрения рассматриваемых мер существенно расширится военное присутствие в приграничных районах в штатах Техас и Калифорния, где размещены примерно 2,5 тыс. военных.

Администрация США ранее заявила, что к западной части границы с Мексикой будут переброшены 1,5 тыс. военнослужащих, вертолеты и подразделения военной разведки.

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