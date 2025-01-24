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Ильгар Мамедов переизбран на пост президента Федерации фехтования России

Отдел спорта
22:24 378

Ильгар Мамедов продолжит работу на посту президента Федерации фехтования России.

Отчетно-выборная конференция состоялась сегодня. 59-летний уроженец Азербайджана был единственным кандидатом на выборах. За него проголосовали все 58 делегатов конференции.

Мамедов возглавляет ФФР с 2021 года. С 2012-го он также занимает пост главного тренера сборной России по фехтованию. Мамедов является двукратным олимпийским чемпионом (1988, 1996) и чемпионом мира.

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