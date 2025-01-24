Пашинян о внеочередных выборах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал об отсутствии планов по проведению внеочередных выборов.

«В наших планах внеочередных выборов нет. И я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что разговоры о подготовке к внеочередным выборам были всегда, то есть в этом нет новости», - сказал армянский премьер.

Говоря о том, чем обусловлена его активность в социальных сетях в последнее время, Пашинян сказал: «Думаю, это исходит из необходимости обеспечить еще большую прозрачность и поддерживать связь с еще большим количеством людей. Любой нейтральный наблюдатель должен был заметить, что я не только никогда не избегал общения с гражданами, но и, наоборот, сам искал поводы для подобных контактов. И это исходит из простой реальности - нашего правительства и того обстоятельства, что я стал премьер-министром, генеалогии, короче говоря, демократии».